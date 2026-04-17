Юные хоккеисты Балашихи выиграли Кубок Каменского в Подмосковье

Команда «Балашиха» стала победителем детского турнира на Кубок Валерия Каменского, который прошел с 13 по 15 апреля в Воскресенске. В соревнованиях участвовали шесть сильнейших коллективов региона среди игроков 2017 года рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир считается одним из самых престижных на региональном уровне для юных хоккеистов. В течение трех дней каждая команда провела по пять матчей.

По итогам всех встреч наибольшее количество очков набрала «Балашиха». Команда заняла первое место и завоевала главный трофей соревнований.

Индивидуальные награды получили сразу два представителя команды — Владислав Чепрасов и Александр Круженков. Их признали лучшими игроками турнира.

В администрации отметили, что развитие детского спорта остается одним из приоритетов в Балашихе. В округе создают условия для подготовки будущих чемпионов и популяризации здорового образа жизни среди детей и подростков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.