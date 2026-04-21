Неадекват расстрелял туристов и покончил с собой у пирамид в Мексике
Мужчина с оружием залез на вершину Пирамиды Луны в археологической местности Теотиуакан и начал стрелять по туристам, которые были внизу. Об этом пишет газета El Universal со ссылкой на информацию местных силовиков, сообщает ТАСС.
После стрельбы мужчина совершил суицид.
На место происшествия приехали армия и Нацгвардия Мексики. Туристов эвакуировали.
Правоохранители изъяли огнестрельное оружие, патроны и нож. Пострадали до 13 человек.
Путешественники приехали из Канады, Бразилии, Колумбии, РФ и Соединенных Штатов. Им от 6 лет до 61 года. Мотивы стрелка выясняют.
