США и Израиль против Ирана: каковы перспективы конфликта и в чем выгоды для России

Сколько продлится американо-израильская операция против главного ближневосточного оппонента и что может сыграть за Иран, читайте в материале РИАМО.

28 февраля США и Израиль наконец-то нанесли давно ожидаемые удары по Ирану с целью смены режима в исламской республике. Однако спустя три дня после начала конфликта все больше аналитиков начинают склоняться к тому, что «маленькая победоносная война» пошла не по плану.

Как проходит конфликт США и Израиля против Ирана

Первоначальный ракетно-бомбовый удар американо-израильской коалиции привел к серьезному результату: погиб целый ряд ключевых фигур иранской власти, включая самого Высшего руководителя Али Хаменеи, занимавшего эту должность аж с 1989 года. Кроме того, в тот же день, 28 февраля были убиты главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, начальник Генштаба Абдулрахим Мусави, советник Высшего руководителя Али Шамхани и многие другие высокопоставленные лица (по сообщениям в западной прессе, всего около 40 человек).

Казалось бы, ликвидация всего высшего военного руководства должна была не лучшим образом сказаться на боеспособности Ирана, однако произошло ровно обратное: исламская республика начала наносить болезненные удары по американским военным базам в регионе, а также атаковать Израиль и арабские государства Персидского залива – Кувейт, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Последнее стало главной неожиданностью конфликта – многочисленные кадры со взрывами из Дубая и других «благополучных» городов региона показали, что иранское руководство сделало ставку на «тотальную войну». Ударам подверглись порты, аэропорты, объекты нефте- и газодобычи, а также танкеры в Персидском заливе, что сразу остановило движение кораблей через Ормузский пролив (через который проходит 20% мировой торговли нефтью).

На этом фоне последовали не слишком уверенные заявления американских властей. Так, если 1 марта президент США Дональд Трамп анонсировал, что операция против Ирана может занять «около четырех недель или меньше», то уже на следующий день он допустил, что конфликт продлится дольше. Кроме того, глава государства разошелся во мнениях со своим госсекретарем Марко Рубио относительно убийства Али Хаменеи: Трамп заявил, что смог «добраться» до иранского лидера, в то время как Рубио заверил конгрессмена Майка Тернера, что США «не били по иранскому руководству и не стремились к смене режима».

Каковы перспективы конфликта на Ближнем Востоке – мнение экспертов

Как и летом 2025 года, когда имел место ограниченный обмен ударами между нынешними сторонами конфликта, аналитики занимают очень осторожную позицию в оценках перспектив противостояния – преимущество США и Израиля над Ираном кажется довольно внушительным, но при этом не слишком понятно, как они могут добиться сколько-нибудь внушительной победы без проведения сухопутной операции (к которой сейчас явно не готовы).

По словам историка и публициста Сергея Волкова, нет полной уверенности в том, что нынешний конфликт продлится сильно больше прошлогоднего.

«Вопрос, по-видимому, сводится к тому, у кого быстрее закончатся ракеты. Трамп хотя и грозит четырьмя неделями, но очевидно колеблется, опасаясь повредить внутренней выборной кампании (хотя, если считать, что республиканцы и так потеряют хотя бы одну из палат, то беспокоиться нечего, и есть смысл хотя бы тут что-то сделать)», – полагает Волков, имея в виду предстоящие в ноябре 2026 года выборы в конгресс США, где практически все аналитики прогнозируют потерю республиканцами большинства в палате представителей.

По мнению историка, налицо очередная демонстрация того, «как мало все эти “удары” способны влиять на общую ситуацию – что российские по энергосистеме Украины (все уже восстановили), что вот эти по Ирану».

«Без мотивированной пехоты и, соответственно, контроля над территорией ничего не получается», – констатировал специалист.

Ликвидация иранской верхушки, полагает Волков, едва ли имела смысл, т.к. «и фанатичных аятолл, и генералов в Иране хватает, а прежние едва ли отличались большими достоинствами, чем приходящие на смену (пожалуй, даже воевать стали несколько успешнее)».

«Что же до “смены режима”, то я по-прежнему сомневаюсь в такой возможности. Во время недавних беспорядков иранцы истребили до 7 тысяч протестовавших, и потенциал (в т.ч. и моральный) последних сильно подорван. Разве что курды, азербайджанцы и белуджи сорганизуются и попробуют обособиться, но и то их надо будет долго поддерживать на земле с воздуха. Восстановление же разбомбленных ракетных заводов и ядерных объектов можно предотвратить разве что перманентными ударами в течение нескольких лет», – уверен историк.

Среди факторов, способных повлиять на исход конфликта, эксперты также называют возможную поддержку Ирана извне.

«И если Россия может помочь разве что срочными поставками ПВО, крылатых, баллистических ракет и “Гераней” (последнее будет иронично), то Китай реально может сделать из Ирана своего прокси и весьма сильно пустить кровь США. Вопрос, готовы ли к этому в Пекине и в Тегеране», – написал в телеграм-канале «Ватфор» один из его основателей Сергей Полетаев.

Свой ответ на вопрос, как может выглядеть победа Ирана, озвучил политолог Сергей Марков*. По его мнению, для того чтобы сохранить правящий режим и остановить американо-израильские удары, у исламской республики есть два пути:

«Первый путь – перетерпеть. То есть очень долго терпеть удары и дождаться, когда у США и Израиля банально кончатся ракеты.

Второй путь – переломить. Для этого нужно нанести неприемлемый для общества ущерб Израилю и США. Это примерно 10 тысяч человек для Израиля. И примерно тысяча американских военных для США.

Понятно, что Иран пойдет одновременно по двум путям. Но достигнет ли он победы на каком-то из них? Ответа нет».

Каково отношение к войне против Ирана в США

Фото - © РИА Новости

В американской обществе участие США в «горячем» конфликте с Ираном большой поддержкой не пользуется. Так, уже после начала боевых действий The Washington Post провел опрос, по результатам которого в поддержку действий Трампа высказались 39% респондентов, а против – 52%. Похожие настроения фиксировались и до начала ударов.

Помимо демократов, активно использующих общественное недовольство в преддверии выборов, с резкой критикой нынешней администрации выступают главные идеологи движения MAGA, сыгравшие большую роль в приходе Трампа к власти в 2024 году.

Так, самый влиятельный американский журналист Такер Карлсон назвал атаку на Ирану «абсолютно отвратительной и злой».

«Гои всегда должны умирать, чтобы хазарская мафия могла расширить свои границы», – написала в соцсети X влиятельный консервативный блогер Кэндес Оуэнс (под «хазарами» имея в виду евреев).

Любопытно, что многие критики действий США в Иране увязывают их с «файлами Эпштейна». Даже кодовое название американской военной операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) было саркастически изменено на «Ярость Эпштейна» (Epstein Fury).

«Единственная страна, которую мы должны атаковать, это Израиль. Нашу страну контролируют еврейские педофилы, и война против Ирана нужна им в качестве прикрытия», – выразил популярное в этой среде мнение консервативный инфлюэнсер армянского происхождения Дэн Билзерян.

Активно выступает против администрации Трампа по иранскому вопросу и влиятельный среди молодежи блогер Ник Фуэнтес.

«Трамп предал MAGA и America First. Он утратил легитимность. Я не могу и не буду голосовать за республиканцев, пока они не поставят Америку и американцев превыше всего», – написал блогер в X.

По мнению Фуэнтеса, если Израиль добьется устранения Ирана как последнего серьезного противника на Ближнем Востоке и станет абсолютно доминирующей силой в регионе, США окажутся проигравшей стороной: учитывая наличие у Тель-Авива ядерного оружия и огромные рычаги влияния на внутреннюю американскую политику, Израиль может даже стать главной мировой державой.

В чем выгоды конфликта на Ближнем Востоке для России

Фото - © Mikhail Erguine / Фотобанк Лори

Сергей Волков полагает, что противостояние США и Израиля с Ираном несет для РФ «сплошные плюсы». По его мнению, как минимум:

Нефть, наконец, подорожает. Китайцы, лишенные иранской (и венесуэльской) нефти, будут вынуждены умерить свою наглость и платить за российскую более адекватную цену. Запас ракет ПВО у американцев (и у европейцев, если вступятся за Эмираты) катастрофически истощится, и Украине почти ничего не останется.

«Выходит, Трамп своей авантюрой оказал существенную услугу РФ пока что без пользы для себя», – считает историк.

С мнением о том, что этот конфликт выгоден России, солидарны и многие другие эксперты.

*решением Минюста РФ признан иностранным агентом