Эскорт вместо моделинга: что известно о «рабстве» для школьниц в ОАЭ

В материале РИАМОТ— о том, как школьниц завлекают работать моделями и перевозят в Дубай для эскорта.

Недавно паблики социальных сетей облетела новость: девушек под видом моделей отправляют на вечеринки с шейхами в ОАЭ. Юным девочкам взамен на «моделинг» предлагают украшения, дорогие часы и деньги. Родители не догадываются и отправляют своих дочерей в эскорт. Подробнее о том, что творится в Дубае, — в материале РИАМО.

Как вербуют школьниц на эскорт в Дубае

Фото - © v.ivash/Freepik.com

Вербовка юных российских школьниц проходит открыто — в социальных сетях и в Telegram. Вербовщики рассказывают жертвам о красивой жизни, которая их ждет, если они согласятся приехать в Дубай. В ход идут обещания дорогих подарков от богатых шейхов, а за одну поездку, уверяют вербовщики, можно заработать до четырех миллионов рублей.

Интересно, но организаторы этих мероприятий даже не скрывают характера предстоящей поездки — они сразу просят у кандидаток личные фотографии в купальниках и достаточно откровенно описывают суть предстоящей работы: девушек завлекают не для моделинга как такового, а для развлечения шейхов, которые устраивают вечеринки с секс-уклоном. При этом вербовщики убеждают своих жертв, что об истинной цели визита в Дубай родителям говорить не надо, поэтому те, сами того не подозревая, подписывают нотариальное согласие на выезд дочерей в Дубай ради эскорта.

Главное, чтобы девушке было до 18-ти лет по паспорту и ни одной печати о въезде в ОАЭ в заграннике, требуют вербовщики.

В социальных сетях «гуляет» скриншот переписки одной юной девушки с вербовщиком, который называет себя агентом модельной индустрии. Во время беседы этот агент откровенно описывает кандидатке характер работы и пытается убедить ее отправиться в поездку.

Также вербовщик прислал девушке фотографии с большой суммой денег, золотыми часами фирмы Rolex и другими товарами люксовых брендов.

Как начинается эскорт

Фото - © Freepik.com

Изначально девушки едут в Дубай якобы для сопровождения шейхов на различных мероприятиях — выставках, ужинах и тд. Одна из участниц подобных мероприятий рассказала РИА Новости, как проходят такие модельные тусовки.

Сначала «агенты» ищут девушек в интернете, преимущественно в Telegram, и предлагают подработку от 1000 долларов в день. Если девушка соглашается, ее приглашают в какой-нибудь ресторан на закрытое мероприятие и усаживают за столик. «По сути надо быть красивым антуражем на вечеринке состоятельных людей. За это не платят, только еда и напитки в свободном доступе. А заработок — за счет съема. Тут уже как договоришься», — поясняет собеседница.

В подобной ситуации оказалась, например, Мария Ковальчук. К ней подсели двое мужчин, которые назвали себя «влиятельными людьми из модельного бизнеса». После этой встречи Ковальчук перестала выходить на связь. Спустя неделю ее нашли обездвиженной на обочине дороги — с переломанными руками, ногами и позвоночником. Местная полиция развела руками и сказала, что девушка просто выпала с большой высоты на стройке.

Что происходит на вечеринках с шейхами в ОАЭ

Фото - © Freepik.com

История с вечеринками у шейхов, где присутствуют славянские девушки, не нова. Так, еще в 2018 году в сеть утекали подробности таких вечеринок. Украинский сутенер в интервью изданию Vice рассказал, что у шейхов есть деньги и связи, поэтому они чувствуют себя безнаказанными, и даже вера не мешает проводить им свои грязные вечеринки. Цена за час с девушкой начинается с 1 000 долларов, с юношей* (*ЛГБТ запрещена на территории РФ и признана экстремистской организацией) — с 500 долларов, все женщины работают добровольно, желая заработать.

Свое мнение об этих вечеринках выразила и юрист Екатерина Гордон. Так, она утверждает, что «дубайские вечеринки» — это Porta Potty, и призывает всех родителей не отпускать своих дочерей в Дубай для «моделинга», потому что там могут и убить. ««В сети гуляют видео, где предположительно «шейхи» иcпражняются в рот девушкам, девушек избивают, стригут им волосы и всякое прочее. Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить», — писала она.

«Я вообще не фанат Дубая. Мне там некомфортно. Сейчас там, как я считаю, в основном слет эскортниц, — сказала Гордон в разговоре с aif.ru. — В заграничных соцсетях, которые у нас запрещены, есть вот эти жуткие видео с Porta Potty. Я о них толком ничего не знаю и просто хотела предостеречь наших девочек, чтобы они обратили на это внимание».

О каких вечеринках говорит Гордон? Porta Potty — это мероприятия с оргиями, и попасть туда случайному человеку (с улицы) не получится. Для таких вечеринок девушек набирают специальные скауты, которые обсуждают с потенциальной кандидаткой все условия, дают подписать документы о неразглашении. На таких мероприятиях девушек заставляют участвовать в ужасных сексуальных развлечениях. Не зря слово „potty“ в названии переводится как „ночной горшок“.

Девушек заставляют вступать в сексуальный контакт с животными, терпеть пытки и любые унижения. Некоторым ломают кости, выбивают зубы, оставляют шрамы — все это якобы «по договоренности» и с обещанием компенсации. Есть часть вечеринки, на которой именно зверский садизм становится извращенной формой развлечения. Глубокие порезы, выбитые зубы, жестокие побои — и все это под обещания полной медицинской реабилитации и щедрых выплат.

Россиянка по имени Алина, которая несколько лет работает в сфере эскорт-услуг, в беседе с журналистами mk.ru рассказала, что на вечеринке обычное дело избить девушку, могут завернуть в ковер и также избить. «Мои подруги, кто давно в Дубае, больше всего опасаются катарцев. Они отличаются особой жестокостью. Платят хорошо, но любят издеваться. Могут увезти в пустыню под предлогом покататься и там бросить или на дороге из машины выкинуть», — говорит девушка.

Последствия вечеринок с шейхами для эскортниц

Фото - © wirestock/Freepik.com

Некоторые девушки не выносят таких издевательств и пытаются убежать. В подобной ситуации оказалась в 2018 году россиянка Екатерина Стецюк. Девушка родилась в Иркутске и, как и многие, решила отправиться в Дубай работать по контракту. В один из дней она проводила время с 39-летним бизнесменом, который захотел ее изнасиловать и приставил ей к горлу нож. Стецюк решила спастись, поэтому выпрыгнула из окна шестого этажа. Девушка получила серьезные травмы, но, к счастью, выжила.

Правда, ситуация обернулась для Екатерина печальной стороной: из госпиталя ее перевезли в тюрьму. А все потому, что тот самый бизнесмен подал заявление в полицию о том, что якобы это именно она пыталась убить его ножом. На девушку завели дело о покушении на убийство.

Позднее оба подписали мировое соглашение, и девушку депортировали обратно в Россию. «Это была глупость, тупость, и я себя ни капельки не оправдываю, — покаялась Стецюк. — Девушки должны быть бдительными, чтобы избежать того, что случилось со мной. Мне еще повезло. Все могло закончиться гораздо хуже».

Гораздо хуже все закончилось для известной модели из Уганды Моники Карунаги. Психика девушки не выдержала издевательств над собой со стороны шейхов — Карунаги свела счеты с жизнью в 2022 году на одной из вечеринок.