Секс с собаками и поедание экскрементов: на что идут эскортницы в Дубае

На закрытых вечеринках в Дубае клиенты могут заворачивать моделей в ковер и бить

Трагедия с украинской моделью Марией Ковальчук, которая была найдена искалеченной в Дубае и чудом выжила, заставила многих представительниц эскорт-услуг отказываться от работы в ОАЭ. Эта история в очередной раз привлекла внимание к скандальным закрытым вечеринкам шейхов, о которых все говорят, но не знают точно, что там происходит. Россиянка по имени Алина раскрыла некоторые подробности таких мероприятий и рассказала, кто туда ходит, сообщает kp.ru .

О скандальных вечеринках Portа Potty («ночной горшок») в Дубае известно с 2018 года. Богатые клиенты из ОАЭ писали девушкам в соцсетях и приглашали в Дубай за свой счет. Они заранее обсуждали «сексуальное меню» и подписывали договор о неразглашении. Гонорар зависит от услуг, на которые согласится девушка — от нескольких тысяч долларов до десятков и даже сотен тысяч.

По данным издания, участницы Portа Potty терпели жестокие извращения, в числе которых занятия «любовью» с собаками и верблюдами, поедание экскрементов животных и физические увечья.

Россиянка Алина работает в Дубае давно и много раз слышала про такие вечеринки, но из-за закрытого формата этих мероприятий никто точно не знает, что там происходит. По словам Алины, ни она сама, ни ее знакомые не общались с теми, кто действительно там побывал, причем на всех вечеринках забирают телефоны.

Она предположила, что в Portа Potty соглашаются участвовать только девушки из бедных стран, которым нечего терять. По ее словам, в русскоговорящем сообществе ходят слухи о том, что тела африканок и филиппинок после этого вывозят в пустыню.

При этом работающие в Дубае славянки знают об извращениях, которые любят арабские богачи. Алина подтвердила, что действительно есть вечеринки, где девушек избивают, но они изначально знают, на что идут.

«Иногда бреют налысо, могут завернуть в ковер и пинать. Мои подруги, кто давно в Дубае, больше всего опасаются катарцев. Они отличаются особой жестокостью. Платят хорошо, но любят издеваться», — поделилась Алина.

Она добавила, что одной из девушек клиент выбил передний зуб и «накинул сверху» на дантиста.

20-летнюю Марию Ковальчук нашли на обочине дороги со сломанными конечностями и позвоночником в Дубае 19 марта. Перед этим она была на вечеринке у местных шейхов, откуда уехала к двум неизвестным мужчинам в отель. Девушка не выходила на связь больше недели, а затем ее нашли изувеченной. Дубайская полиция выдвинула версию, что модель получила травмы из-за падения на стройке, однако ее родные считают это фейком.