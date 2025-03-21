Упала на стройке: полиция ответила, что случилось с моделью Ковальчук в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли с переломанными конечностями в Дубае после нескольких дней поисков, травмировалась при падении на стройке, считает следствие. По его данным, блогерша одна находилась на большой высоте и сорвалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на дубайскую полицию.

«В одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты», — утверждают в силовых структурах.

Правоохранители попросили общественность и журналистов не распространять «непроверенную информацию и уважать частную жизнь человека и его семьи в это непростое время».

СМИ писали, что Ковальчук пропала на восемь дней после своего 20-летия, когда отправилась на вечеринку к малознакомым мужчинам и местным шейхам.

Девушку нашли 19 марта на обочине дороги в Дубае. У нее были сломаны руки, ноги и позвоночник. Сейчас девушка не может двигаться и способна только шевелить губами.

Родные Ковальчук опасались, что девушку могли взять в сексуальное рабство и насиловать на протяжении нескольких дней.