Модель Ковальчук нашли изувеченной на обочине в Дубае после вечеринки у шейха

SHOT: модель Ковальчук нашли со сломанными конечностями на обочине в Дубае

Модель Марию Ковальчук нашли со сломанными руками, ногами и позвоночником на обочине в Дубае. Более недели назад она пропала вскоре после поездки на вечеринку шейхов в день своего 20-летия. Родные опасаются, что девушка могла попасть в сексуальное рабство, сообщает SHOT .

По имеющейся информации, 9 марта Ковальчук праздновала свой 20-й день рождения и поехала на вечеринку к местным шейхам. Днем позже она рассказала маме, что отправится в отель к малознакомым мужчинам. Мать заявила, что в момент разговора голос Марии выглядел растерянным.

После этого Ковальчук пропала на восемь дней. Ее нашли вечером 19 марта, когда девушку заметили на обочине дороги в Дубае. У модели были множественные переломы.

Ковальчук уже провели четыре операции. Она не может двигаться и только шевелит губами.

Родственники изувеченной модели допускают, что девушка попадала в секс-рабство, где ее несколько дней насиловали и позже выбросили прямо на дорогу.