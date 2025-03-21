Родные модели Ковальчук назвали фейком выводы, что она упала на стройке в Дубае

Родственники украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли с переломанными конечностями в Дубае, назвали фейком выводы полиции о том, что девушка упала с высоты на стройке, сообщает SHOT .

Мать модели отметила, что расследование дела ее дочери все еще продолжается. 20-летняя Ковальчук все еще находится в тяжелом состоянии, она лежит в больнице.

Родственники девушки не верят в версию с падением со стройки. Они называют ее фейком.

В полиции Дубая заявили, что Ковальчук получила серьезные травмы после того, как одна пошла на закрытую строительную площадку, где упала с высоты.

Украинскую модель, которую ранее объявляли пропавшей без вести, нашли 19 марта на обочине дороги в Дубае. Все ее конечности были сломаны.

До этого девушка несколько дней не выходила на связь с близкими после того, как отправилась на вечеринку с шейхами. Родные Марии опасались, что девушку могли взять в сексуальное рабство.