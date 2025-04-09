Вербуют девушек: как модель Ковальчук могла попасть на скандальную вечеринку в ОАЭ

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли в Дубае избитой и с множественными переломами, пришла в себя в конце марта после операций, но пока не может говорить. Ее подруга Ангелина Дорошенкова, которая первой сообщила о пропаже Марии, отказывается от комментариев. Модель Олеся Малибу считает, что Ковальчук по собственной воле не отправилась бы на скандальную закрытую вечеринку, где можно потерять здоровье и жизнь, — ее могли завербовать, сообщает kp.ru .

По мнению Малибу, Ковальчук «могла нарваться» на скандальную вечеринку в формате Portia Party случайно, так как в интернете активно обсуждается то, что там происходит. По словам девушки, на таких вечеринках могут платить деньги за избиения и прочие издевательства. Она считает, что Марию могли заманить туда обманом.

«Девушки туда попадают по вербовке знакомых, либо менеджеров, либо еще каких-то сторонних мужчин. Вербовщики пытаются втереться в доверие, расположить к себе нужных девчонок», — рассказала Малибу.

По ее словам, девушек завлекают банальными вещами — обещают богатство, замужество и переезд в Дубай. Обычно вербовщик говорит, что на яхте «все просто выпьют шампанское», также может попросить взять подругу для своего друга.

«Мария, судя по фото, — красивая девушка, молодая, шикарная, с отличными параметрами. Вряд ли бы она согласилась на унижения типа Portia Party, если бы знала, что ее ждет», — отметила модель.

При этом она добавила, что девушки, которые работают в Дубае и других странах, знают о рисках, которые их ждут — неадекватных клиентах, штрафах за отказ и т. д.

Как рассказал изданию один из международных менеджеров эскорта, за один день пребывания с богатым арабом в ОАЭ могут заплатить от 1 тыс. долларов, а за продолжение вечера — еще около 2 ты. Он отметил, что сейчас спросом пользуются девушки от 18 до 20 лет, а тем, кто старше 26, работу найти почти нереально — «это уже пенсия».

20-летнюю Марию Ковальчук нашли на обочине дороги со сломанными конечностями и позвоночником в Дубае 19 марта. Перед этим она была на вечеринке у местных шейхов, откуда уехала к двум неизвестным мужчинам в отель. Девушка не выходила на связь больше недели, а затем ее нашли изувеченной. Дубайская полиция выдвинула версию, что модель получила травмы из-за падения на стройке, однако ее родные считают это фейком.

После инцидента с Ковальчук российские модели и сотрудницы эскорт-услуг стали массово отказываться от работы в Дубае.