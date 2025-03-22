Российские эскортницы не хотят работать в Дубае после ЧП с украинской моделью

Российские модели и представительницы эскорт-услуг массово отказываются от сотрудничества с клиентами в Дубае после инцидента, в результате которого одна из девушек была обнаружена избитой на обочине дороги, сообщает SHOT .

Ранее украинскую модель Марию Ковальчук нашли со сломанными руками, ногами и позвоночником на обочине в Дубае. Девушка пропала более недели назад после поездки на вечеринку шейхов в день своего 20-летия. Родные опасаются, что Ковальчук могла попасть в сексуальное рабство.

Россиянки и представительницы стран СНГ, особенно востребованные в ОАЭ, встревожены после инцидента с Марией Ковальчук. Они заявляют, что теперь при первом предложении работы в Дубае сразу же отказываются, а некоторые даже расторгают контракты с агентствами, которые их трудоустраивали.

Девушки утверждают, что в ответ на их сообщения приходят заверения о том, что история с избиением 20-летней модели была преувеличена в СМИ, а ситуация в ОАЭ остается стабильной: модели не подвергаются насилию, получают достойное вознаграждение, а условия труда комфортны. Эти сообщения стали массовыми для всех, кто работает в этой сфере.

Модели рассказали, что вечеринки типа Porta potty стали популярны в 2018 году. Не все были осведомлены о них, и лишь немногие хотели поработать. По словам одной из девушек, после одной из таких вечеринок лишилась зубов из-за побоев клиента. Он выплатил ей компенсацию, которой хватило на новые зубы в Москве. Теперь она боится лететь в Дубай.

Некоторые модели жалуются на насилие со стороны клиентов в Эмиратах. Одна из них даже обратилась за помощью к «богатому пакистанцу», который выкупил ее у извращенца.