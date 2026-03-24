Антидепрессанты нарасхват: почему в России в несколько раз увеличились продажи препаратов от депрессии

В материале РИАМО рассказываем, почему россияне стали чаще покупать антидепрессанты и что делать, если вы подозреваете у себя депрессию.

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В конце 2025 года аналитическое агентство RNC Pharma опубликовало статистику о феноменальном росте продаж антидепрессантов. Согласно данным агентства, только за первые десять месяцев 2025 года этих препаратов было куплено почти на четверть больше, чем в 2024-м. А если взять статистику за семь лет, увеличение объемов продаж выглядит еще более впечатляюще: в 2019 году было продано 8,4 миллиона упаковок на 4,7 миллиардов рублей, а в 2025 – уже 22,3 миллиона упаковок на общую сумму 20,5 миллиардов рублей.

Первый скачок продаж антидепрессантов был отмечен в 2020 году: пандемия COVID-19 заставила людей чувствовать себя уязвимыми, к общей напряженности в связи с распространением вируса прибавилась социальная изоляция, поэтому люди стали чаще обращаться к медикам, жалуясь на симптомы депрессии.

Тенденция продолжилась и в последующие годы, и сейчас на людей негативно влияет масса факторов: нестабильная обстановка в мире, продолжающиеся военные действия в ЛДНР, санкции и ограничения, общественная напряженность, повышение цен, ощущение потери контроля над будущим при сохранении необходимости постоянно поддерживать высокий ритм жизни. Но значит ли это, что количество психических расстройств у россиян значительно выросло?

Почему увеличились продажи антидепрессантов в России

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ Варвара Делибалт полагает, что рост продаж антидепрессантов отражает не столько «эпидемию» психических расстройств, сколько изменение восприятия ментального здоровья, которое перестает быть стигмой.

«Люди стали реже терпеть психоэмоциональное напряжение, больше прислушиваться к себе, своим потребностям, желанию изменить качество жизни и повысить психологическое благополучие, и чаще стали обращаться к медикам, например врачам-психотерапевтам. Это не мода, а отражение роста психологической грамотности, признание важности своего психологического и психического состояния. Если раньше депрессию не считали чем-то серьезным, списывали на усталость, стресс, то сейчас люди стараются проявить больше заботы о себе», – поясняет Варвара Делибалт.

Кроме того, причиной повышения продаж антидепрессантов могут стать хронический стресс вкупе с дефицитом витамина D, железа, витаминов группы В – это напрямую влияет на синтез нейромедиаторов: «На фоне накопленного стресса такие дефициты "выстреливают" тревожными и депрессивными состояниями, требующими коррекции», отмечает эксперт.

Симптомы весеннего сплина, с которыми нужно обращаться к врачу

Фото - © Lekcej / Фотобанк Лори

Варвара Делибалт напоминает: «Забота о себе – это не слабость, а проявление зрелости и ответственности». Эксперт перечислила маркеры, когда пора действовать:

сниженное настроение большую часть дня, не связанное с внешними событиями, и такое состояние длится не менее 2 недель;

потеря интереса к тому, что раньше нравилось;

нарушения сна (трудности засыпания, ранние пробуждения);

упадок сил, невозможность сосредоточиться;

мысли о безнадежности, чувство вины, одиночестве.

Психолог также советует не оставаться в одиночестве: если это возможно, то поделитесь переживаниями с близким человеком: «Социальная поддержка — мощный ресурс устойчивости».

Как справиться с весенним упадком сил и снижением настроения

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Варвала Делибалт рекомендует, в первую очередь, соблюдать режим сна и питания, так как базовые потребности напрямую влияют на эмоциональное состояние. Кроме того психолог советует:

Добавить умеренную физическую активность: даже 20–30 минут ходьбы в день снижают уровень стресса.

Ограничить потребление тревожных новостей и выделять время на «цифровой детокс».

Практиковать техники осознанности: глубокое дыхание, ведение дневника, короткие медитации.

Кроме того, эксперт рекомендует проверить базовые дефициты, сдав анализ крови: самые частые «маски» депрессии – это сниженные показатели железа, витамина D, витамина В12, фолиевой кислоты, цинка и магния.

«Но в случае выявления дефицитов схему лечения должен назначать только опытный врач, которой пропишет нутрицевтическую поддержку, подходящую конкретному человеку и направленную на помощь нервной системе в восстановлении», – напоминает психолог.

При этом, подчеркивает Делибалт, развитие медицины позволяет ставить более точные и правильные диагнозы, индивидуально подбирать схемы лечения: «При этом важно понимать: антидепрессанты назначает только врач, и их прием — часть комплексной терапии, а не "волшебная таблетка"».

А вот пустырник, валерьяна и прочие безрецептурные средства не являются антидепрессантами в полном смысле. Их применение при депрессии может лишь замаскировать симптомы, оттягивая квалифицированную помощь.

К кому обратиться, если вы подозреваете у себя депрессию

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Для первичной диагностики и выявления дефицита витаминов и микроэлементов имеет смысл обратиться к терапевту или неврологу в государственную поликлинику. Кроме анализа показателей крови, врач также может разобраться в соматических причинах сниженного настроения, а также назначить поддерживающую терапию.

При неэффективности базовой коррекции, при появлении суицидальных мыслей, стойких нарушениях сна, тотальной апатии Варвара Делибалт рекомендует обратиться к психотерапевту или психиатру: «Не стоит бояться слова "психиатр" – современная помощь строится на доказательной базе, а раннее обращение часто позволяет обойтись без тяжелых препаратов. Современные терапия и психотерапия эффективны, безопасны и конфиденциальны».

При этом эксперт напоминает, что большинство состояний, которые мы называем депрессией, на самом деле – истощение ресурсов организма, требующее системного подхода и психологической поддержки. Психологическую помощь можно получить в государственных центрах — по месту жительства, в поликлиниках или центрах социального обслуживания.