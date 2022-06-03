РИАМО - 3 июн. Более 10 тыс. пассажиров смогли бесплатно проехать на маршрутах общественного транспорта №178, 794, 825 и 840 из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе столицы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Временный бесплатный проезд действовал до 20:00 в районе ул. Горбунова, д. 2, стр. 3. На месте ЧП работали экипажи дорожного патруля ЦОДД, сотрудники помогали регулировать движение и информировали автомобилистов о путях объезда.

Движение по улице Горбунова восстановлено в полном объеме.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сделать бесплатным проезд на маршрутах наземного транспорта, проходящих в районе случившегося днем пожара на ул. Горбунова. Можно было воспользоваться маршрутами №178, 794, 825 и 840. На них на 37% было увлечено количество работающих автобусов. Благодаря этой мере многие смогли быстро и комфортно проехать в городском транспорте», – сказал заммэра Москвы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

Здание БЦ «Гранд Сетунь плаза» загорелось в пятницу утром. Пожару присвоили 5-й - максимальный - ранг сложности. В ликвидации возгорания на площади 1,1 тыс. кв. м участвовали более 340 человек и порядка 100 единиц техники, еще задействовали 3 вертолета МЧС.

Из огня в бизнес-центре спасли 13 человек. Пострадали 2 человека, им оказали необходимую медпомощь. Всего из горящего здания вывели около 120 человек.

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