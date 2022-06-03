РИАМО - 3 июн. К тушению крупного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы направлены вертолеты Ка-32, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Здание бизнес-центра загорелось утром в пятницу. К месту ЧП были стянуты все оперативные службы города, работает штаб пожаротушения. Возгоранию присвоили 5 уровень сложности.

Из горящего здания спасли более 120 человек. Сейчас поиск людей продолжается.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. На месте работают 180 человек и 41 единица техники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять все меры для эвакуации персонала и посетителей из горящего бизнес-центра.

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Пожар в бизнес‑центре «Гранд Сетунь плаза». ВИДЕО>>