РИАМО - 3 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять все меры для эвакуации персонала и посетителей из бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза», который горит на западе столицы.

«По ситуации с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза»: мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Пожар в БЦ «Гранд Сетунь плаза» произошел утром в пятницу. Движение транспорта перекрыто по улице Горбунова из-за возгорания.

В настоящий момент людей эвакуируют из здания, пожару присвоен пятый — высший номер сложности. На месте работают все оперативные службы города.

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Пожар в бизнес‑центре «Гранд Сетунь плаза». ВИДЕО>>