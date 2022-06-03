РИАМО - 3 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять все меры для эвакуации персонала и посетителей из бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза», который горит на западе столицы.
«По ситуации с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза»: мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Пожар в БЦ «Гранд Сетунь плаза» произошел утром в пятницу. Движение транспорта перекрыто по улице Горбунова из-за возгорания.
В настоящий момент людей эвакуируют из здания, пожару присвоен пятый — высший номер сложности. На месте работают все оперативные службы города.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии