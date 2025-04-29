Воробьев показал момент открытия и первое движение по путепроводу в Аникеевке

Днем 29 апреля в подмосковной Аникеевке открыли новый и долгожданный путепровод, который значительно улучшит транспортную доступность жителей Красногорска. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале показал, как строители открыли движение на объекте.

На опубликованных кадрах видно, как строительная техника с прикрепленными к ней флагами России первая проехала по новому путепроводу, а через некоторое время путепровод обновили и легковые автомобили.

Воробьев отметил, что интенсивное железнодорожное движение в регионе требует внимания и новых решений, чтобы людям не приходилось долго стоять у шлагбаумов и ждать момента, когда переезд будет безопасным для автомобильного движения.

«Программа реализуется давно, и каждый год мы сдаем 2-3 важных объекта. В планах — новые путепроводы в территориях, где особенно нужна разгрузка дорог: Балашиха, Люберцы, Пушкино, Одинцово, Орехово-Зуево, Шатура. Работаем в тесном сотрудничестве с федеральным центром — мы очень признательны за поддержку», — написал Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, переезд закрыли для строительства путепровода в 2023 году. И теперь, когда он готов, железнодорожный транспорт также вернулся к прежнему маршруту. В настоящее время потоки больше не пересекаются и не мешают друг другу.