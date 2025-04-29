Воробьев сообщил о запуске путепровода в подмосковной Аникеевке

Новый путепровод, проходящий через железную дорогу, является частью двухполосной транспортной развязки, протяженность которой превышает 1,4 километра.

Новый путепровод обеспечит связь между разными частями Аникеевки, которые разделены железной дорогой. Это позволит снизить поток транспорта в Нахабино и облегчит выезд на Волоколамское шоссе для жителей ЖК «Опалиха», «Лесобережный» и других районов. Кроме того, новая развязка обеспечит более удобный доступ к станции МЦД Аникеевка для всех желающих.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Интенсивность ж/д транспорта в Подмосковье очень заметная. Наша задача - строить там путепроводы. Сегодня открываем долгожданный объект в Аникеевке. Безусловно, это касается тех, кто живет в Красногорске. На очереди следующие, которые позволят дальше расшивать проблемы, связанные со шлагбаумами. Очень часто из-за интенсивности движения поездов они закрыты. Программа реализуется достаточно давно. И каждый год порядка 2-3 ключевых путепроводов мы сдаем. Есть также и те, которые на очереди, – в территориях, нуждающихся в разгрузке региональных дорог. Это направление мы реализуем при поддержке федерального центра, который нам помогает, за что мы очень благодарны»., — сообщил Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Благодаря новому путепроводу, жители Аникеевки больше не будут стоять долго на железнодорожном переезде. Ранее этот переезд был одним из узких участков на Московской железной дороге в направлении Риги. В часы пик интервалы между поездами были менее пяти минут. В 2023 году переезд был закрыт из-за строительства путепровода, и водителям приходилось совершать объезд, протяженность которого примерно десять лишних километров, чтобы попасть на Волоколамское шоссе. Открытие путепровода сократило время в пути в три раза — до пяти минут. Также в скором времени у станции МЦД Аникеевка будут организованы парковочные места.

В рамках развития МЦД в области в настоящее время строятся два новых путепровода. Один из них расположен в Апрелевке (Наро-Фоминский г. о.). Согласно планам, запуск движения по нему состоится к концу текущего года. Второй путепровод находится в Опалихе (г.о. Красногорск) и его открытие запланировано на лето 2026 года.