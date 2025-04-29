Трамп: работать с Путиным проще, чем с Зеленским

«Я думаю, он (Владимир Путин — ред.) готов заключить сделку (в конфликте по Украине — ред.), и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским», — заявил американский президент.

В этом же разговоре Трамп напомнил, что Зеленский вел себя неподобающим образом, когда 28 февраля 2025 года приезжал в Белый дом для подписания сделки по редкоземельным металлам, которая в итоге сорвалась. По словам американского лидера, последние три года Зеленский говорит одно и то же — Украине нужно больше оружия.

Ранее Трамп и Зеленский снова встретились на похоронах папы римского Франциска, которые состоялись 26 апреля 2025 года. По словам президента США, несмотря на то, что оценивает состоявшиеся короткие переговоры как «продуктивные», Зеленский вернулся к прежнему вопросу. Он снова просил у США оружие, но в более мягкой форме.