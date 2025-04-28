Трамп раскрыл, о чем они с Зеленским разговаривали в Риме

Трамп: Зеленский потребовал оружие во время встречи в Риме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл, о чем разговаривал с украинским коллегой Владимиром Зеленским на встрече 26 апреля в итальянском Риме. Он мягко потребовал дополнительные поставки, сообщает ТАСС .

Зеленский, по словам Трампа, сказал, что Украине необходимо большее количество оружия. Однако политик говорит это уже три года, отметил американский президент.

Трамп и Зеленский провели короткие 15-минутные переговоры во время похорон папы римского Франциска в Ватикане 26 апреля. Белый дом назвал встречу продуктивной.

Изначально в беседе должны были участвовать трое — Трамп, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако в Сети появилось видео, на котором глава США что-то говорит европейскому коллеге, и тот уходит.

Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг расшифровал сказанное Трампом. Он заявил президенту Франции, что его «не должно быть здесь».