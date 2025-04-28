Трамп раскрыл, о чем они с Зеленским разговаривали в Риме
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл, о чем разговаривал с украинским коллегой Владимиром Зеленским на встрече 26 апреля в итальянском Риме. Он мягко потребовал дополнительные поставки, сообщает ТАСС.
Зеленский, по словам Трампа, сказал, что Украине необходимо большее количество оружия. Однако политик говорит это уже три года, отметил американский президент.
Трамп и Зеленский провели короткие 15-минутные переговоры во время похорон папы римского Франциска в Ватикане 26 апреля. Белый дом назвал встречу продуктивной.
Изначально в беседе должны были участвовать трое — Трамп, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако в Сети появилось видео, на котором глава США что-то говорит европейскому коллеге, и тот уходит.
Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг расшифровал сказанное Трампом. Он заявил президенту Франции, что его «не должно быть здесь».