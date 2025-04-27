«Тебя здесь быть не должно»: что Трамп сказал Макрону в Ватикане

The Sun: Трамп велел Макрону не участвовать в переговорах с Зеленским в Ватикане

Американский президент Дональд Трамп попросил французского коллегу Эммануэля Макрона не участвовать в его переговорах с главой украинского государства Владимиром Зеленским перед церемоние прощания с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает «Царьград» .

Как пишет британская газета The Sun со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинга, Трамп обратился к Макрону с просьбой отставить его наедине с Зеленским.

«Мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу, тебя не должно быть здесь», — обратился Трамп к французскому лидеру.

Кроме того, эксперт перевел фрагмент переговоров американского и украинского лидеров. Так, Зеленский заявил: «Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом». На что Трамп в свою очередь ответил: «Это очень интересная стратегия. Вы можете быть уверены».

Ранее директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун заявил, что беседа Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла весьма продуктивно.