Белый дом считает продуктивным диалог Трампа и Зеленского в Ватикане
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Беседа американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая прошла перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане, прошла весьма продуктивно. Об этом написало Reuters со ссылкой на директора по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивена Чуна, сообщает ТАСС.
Президенты США и Украины провели частную встречу. Диалог был продуктивным, отметил Чун.
Он сказал, что позже расскажет подробности диалога.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у Зеленского и Трампа была короткая встреча перед похоронами папы римского Франциска.