Белый дом считает продуктивным диалог Трампа и Зеленского в Ватикане

Беседа американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая прошла перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане, прошла весьма продуктивно. Об этом написало Reuters со ссылкой на директора по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивена Чуна, сообщает ТАСС.