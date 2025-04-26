Зеленский встретится с Трампом после похорон папы римского Франциска

Украинский президент Владимир Зеленский провел короткую встречу с американским лидером Дональдом Трампом перед похоронами папы римского Франциска, об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. После траурной церемонии у сторон запланирован еще один контакт, пишет ТАСС .

«Трамп и Зеленский договорились провести дополнительные переговоры после церемонии похорон папы римского Франциска в Ватикане», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на Sky News.

О чем именно Зеленский и Трамп еще успели поговорить, не уточняется.

На похороны папы римского Франциска пришли более 200 тысяч человек. Также проводить понтифика в последний путь прибыли свыше 160 делегаций из стран мира. Президент России Владимир Путин не присутствует на похоронах.