На площади Святого Петра началась заупокойная месса по папе римскому Франциску

На церемонию прощания с папой римским Франциском пришли порядка 200 тысяч людей, в заупокойной мессе на площади Святого Петра участвуют более 160 делегаций, сообщает РИА Новости .

На опубликованных кадрах видно, как из собора Святого Петра в Ватикане выносили гроб с телом папы римского Франциска, его несли по живому коридору. Как только гроб оказался за пределами собора, началось пение.

Известно, что попрощаться с папой римским прибыли более 60 глав государств и правительств. На траурной церемонии присутствует в том числе руководство Евросоюза. Американский президент Дональд Трамп прибыл на траурную церемонию вместе с супругой Меланией.

Еще при жизни понтифик завещал, чтобы его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Это место было его любимым. Всякий раз, как совершал зарубежные поездки, он приезжал молиться туда до командировки и после нее.

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, причиной смерти стал инсульт, спровоцировавший проблемы с сердцем.