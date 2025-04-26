сегодня в 00:40

Трамп с женой прилетел на похороны Папы Римского

Американский президент Дональд Трамп и его жена Меланья прилетели в Рим на похороны Папы Римского Франциска, сообщает RT .

Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет.

Последние моменты перед смертью папа римский провел в собственной резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта. Он пробыл на должности 12 лет — с 13 марта 2013 года по 21 апреля 2025 года.

Все, кто захочет попрощаться с папой римским, смогут это сделать. Процедура прощания и похорон будет публичной.

По данным РИА Новости, папа римский Франциск завещал похоронить себя в скромной гробнице без лишних украшений на территории римского базилика.