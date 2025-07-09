Ненасытные: Захарова назвала «коалицию желающих» толпой зомби

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что «коалиция желающих» сравнима с зомби, которые не могут сформулировать, что они хотят.

Как отметила эксперт, раньше западные объединения выбирали названия, основываясь на мифологемах, исторических традициях или религиозных мировоззрениях. То, что происходит сейчас, по мнению Захаровой, можно назвать «сплошной белибердистикой».

Название «Коалиция желающих» уже навязана как мем. А те, кто комментируют внешнюю политики, вынуждены цитировать и обращаться к этому определению в том виде, в котором оно существует, так как специалисты опираются на фактологию. Получается, что они вынуждены говорить, что прошла встреча коалиции желающих.

«Но здоровый человек, не связанный с необходимостью комментировать и цитировать это задает себе вопросы: это как? Что это? Кто это? Это голодные крокодилы? Кто это такие? Это какие-то невиданные мастодонты? Что это за полчища такие?», — недоумевает Захарова в эфире радио Sputnik.

Более того, эксперт добавила, что данная организация ассоциируется у нее с чем-то ненасытным, например, как толпа зомби, которые желают чего-то, но чего сформулировать и донести не могут. По ее мнению, они безусловно представляют опасность из-за своей ненасытности.