Конгресс США рассмотрит законопроект о новых антироссийских санкциях

В США готовят законопроект о санкциях против энергетического сектора РФ

Американские конгрессмены Зак Нанн и Джош Готтхаймер внесли в Палату представителей законопроект об ужесточении санкций в отношении иностранных банков, финансирующих российский энергетический сектор или сотрудничающих с находящимися под ограничениями организациями из РФ, сообщает пресс-служба конгрессмена Нанна.

«Президент Трамп прав, требуя результатов и побуждая обе стороны к миру. Как боевой ветеран и бывший сотрудник разведки, я знаю, что одними словами Россию за стол переговоров не усадить», — сказал Нанн.

Он подчеркнул, что двухпартийный законопроект позволит «перекрыть финансовые потоки, питающие агрессию Москвы». При этом антироссийские санкции не возлагают дополнительные расходы на американских налогоплательщиков.

В соответствии с документом, президент Соединенных Штатов сможет временно приостанавливать антироссийские санкции только с обязательным уведомлением конгресса.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о возможном введении новых санкций против России. По его словам, принятие законопроекта поможет надавить на президента РФ Владимира Путина и заставить его прекратить огонь на Украине.