Косачев: Европейские лидеры боятся не войны с Россией, а ее отсутствия

Сенатор Константин Косачев прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что дипломатические средства по урегулированию украинского конфликта «исчерпаны».

По мнению российского политика, это означает, что ключевая страна ЕС фактически выбирает путь эскалации.

«Когда дипломатия объявляется „исчерпанной“ без реальных попыток её использовать — это подготовка к войне», — подчеркнул Косачев. Он обратил внимание на то, что ни Мерц, ни ранее его предшественник Олаф Шольц не предлагали реальных переговорных форматов, а лишь выдвигали ультиматумы.

Сенатор утверждает, что европейские лидеры сегодня боятся не гипотетического нападения России через 3-5 лет, а прямо противоположного сценария.

«Они паникуют от мысли, что Россия НЕ нападет. Потому что тогда вся их многолетняя пропаганда рухнет, а граждане ЕС потребуют ответа за бессмысленные траты и ложь», — подчеркнул Косачев.

Несмотря на «тоталитарные запреты на инакомыслие в ЕС», сенатор призвал продолжать доносить до европейцев простую мысль, что главная угроза для них — не Россия, а их собственные лидеры, которые ведут континент к катастрофе.