Психиатр назвал выдумкой и нарциссизмом угрозы Трампа бомбить Москву

Известно, что данная запись была опубликована в интернете была опубликована в интернете и быстро распространилась в сети. Точной информации о том, что данное заявление было сделано американским президентом пока нет.

Тем не менее, согласно данным СМИ США, глава Белого дома делал такое заявление еще в 2024 году на встрече со спонсорами своей избирательной кампании. В записи Трамп говорит о том, что предупредил президента РФ Владимира Путина о том, что он намерен «разбомбить Москву», если та зайдет на территорию Украины.

Со слов психиатра, Дональда Трампа вполне можно описать с психологической точки зрения как нарцисса и шоумена. В связи с этим у него есть явная потребность находиться в центре внимания, поэтому данный трюк в глазах врача выглядит совершенно нормальным.

«Я более чем уверен, что этот разговор с Путиным Трамп просто выдумал. Возможно, даже не его пиарщики, а он сам. Потому что… Ну слишком очевидная ложь», — заключил Шуров.