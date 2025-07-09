В сети появились кадры крематория ВСУ на Тернопольщине

Агентство ТАСС опубликовало видеозапись, предположительно сделанную в крематории Тернопольской области, где массово сжигают тела украинских военных, переданные России в рамках обмена погибшими.

По информации российских силовых структур, власти Украины идут на такие меры, чтобы не выплачивать семьям погибших положенные компенсации.

Новые кадры вызвали резонанс в соцсетях: одни пользователи обвиняют Киев в циничном отношении к павшим, другие подвергают сомнению достоверность видео.

В украинских официальных источниках пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина получила 6 060 тел своих военнослужащих, тогда как России вернули только 78 погибших российских бойцов.