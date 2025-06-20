Мединский: Киев не признает гибель бойцов ВСУ, поэтому выдает их за русских

Киев манипулирует информацией о передаче Россией тел погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и намеренно вводит всех в заблуждение, что тела на самом деле принадлежат российским солдатам. Такое мнение высказал помощник президента России и глава российской делегации в возобновившихся прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский, пишет RT .

Мединский заявил, что украинская сторона искажает факты вокруг процесса обмена телами погибших военнослужащих. По его словам, это напоминает методы пропаганды времен Геббельса.

Он рассказал о конкретном случае, когда Украина вернула тело российского солдата с якобы хорошо сохранившимся военным билетом старого советского образца, хотя такие документы сейчас практически не используются. При этом, как утверждает Мединский, тело было у украинской стороны с февраля, но возвращено только сейчас.

«Но украинская сторона по всем европейским медиа… раскручивает историю, что якобы среди 6 тыс. очень много российских солдат… чтобы таким образом раскачивать общественное мнение Украины», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в моргах Ростова-на-Дону, Белгорода и Курска находятся не менее 10 тыс. тел бойцов украинской армии. Их опознают, проводят экспертизы, согласовывают даты и места обмена.