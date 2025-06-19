Не менее 10 тыс тел бойцов ВСУ находятся в моргах Ростова, Белгорода и Курска

На данный момент в моргах Ростова-на-Дону, Белгорода и Курска находятся не менее 10 тыс. тел бойцов украинской армии. Их опознают, проводят экспертизы, согласовывают даты и места обмена, сообщает Mash .

Представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев заявил, что весь процесс занимает примерно полгода, но это только в том случае, если бойца удается опознать сразу. При наличии только фрагментов тела процедура затягивается на год.

При этом число погибших украинских солдат в зоне спецоперации растет ежедневно из-за наступления ВС РФ в ДНР, Сумской и Курской областях. Часто ВСУ не успевают или попросту не хотят забирать тела бойцов.

На прошлой неделе Украине передали 6 тыс. тел солдат. Обмены происходят на границе в Брянской области. На время процесса передачи тел на этом участке действует перемирие. По словам Саралиева, соглашение соблюдалось с обеих сторон. Частота обменов зависит только от украинской стороны.

Матери, вдовы и сестры благодарят за возможность похоронить близкого человека. Например, один из бойцов заболел и попал в плен в ноябре. Врачи боролись за его жизнь, но болезнь победила. Спустя полгода тело передали семье. Супруга погибшего связалась с российским солдатом через знакомых и поблагодарила за уважительное обращение с телом ее мужа.

Ранее стало известно, что российская сторона готова передать Украине еще 2239 погибших военнослужащих ВСУ. 16 июня Москва и Киев завершили обмен телами павших бойцов по формуле «6060 на 78».