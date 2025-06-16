Россия согласилась передать Украине еще 2239 тел погибших военных

Российская сторона готова передать Украине еще 2239 погибших военнослужащих ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Сегодня, 16 июня, Москва и Киев завершили обмен телами павших бойцов по формуле «6060 на 78».

Россия реализовала масштабную гуманитарную акцию в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле 2 июня, заявили в оборонном ведомстве. Сегодня Москва передала Киеву 1248 тел бойцов ВСУ, вернув себе 51 погибшего военного. До этого, 11 июня, стороны уже обменивались погибшими по формуле «27 на 1212».

Суммарно в ходе обмена, согласованного на российско-украинских переговорах в Стамбуле, Россия получила 78 тел военнослужащих, Украина — 6060 тел.

«Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне», — добавили в российском министерстве.