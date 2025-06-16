Москва поменяла 6060 погибших бойцов ВСУ на 78 тел военных ВС РФ — Мединский

Мединский: Москва получила 78 тел военных РФ в обмен на 6060 погибших бойцов ВСУ
Спецоперация
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Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации

Москва вернула Киеву 6060 тел украинских военных и получила 78 погибших российских бойцов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале. По его словам, российская сторона выполнила свою обещания, озвученные во время переговоров в Стамбуле.

Украине переданы тела погибших солдат и офицеров. Москва и Киев также продолжают обмениваться пленными бойцами, добавил Мединский.

«Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта», — написал политик.

На прошлой неделе, 11 июня, Россия и Украина уже обменивались погибшими бойцами. Киеву возвращали 1212 тел военных, Москве — 27 тел. Кадры обмена опубликовали в Сети.