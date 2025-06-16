Москва вернула Киеву 6060 тел украинских военных и получила 78 погибших российских бойцов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале. По его словам, российская сторона выполнила свою обещания, озвученные во время переговоров в Стамбуле.