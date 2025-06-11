Передача тел погибших российских и украинских военных попала на видео

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В Сети опубликовано видео процесса передачи тел погибших военных ВС России и ВС Украины. Сегодня, 11 июня, Москва и Киев обменялись павшими бойцами по формуле «27 на 1212», сообщает РИА Новости .

На кадрах запечатлены специалисты, которые переносят тела из одного грузовика в другой.

Власти уже подтвердили обмен погибшими военными с Украиной. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Москва вернула 27 тел российских армейцев, Киев — 1212 тел бойцов ВСУ.

«Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — написал политик в своем Telegram-канале.

Передача тел прошла в рамках договоренностей, достигнутых во время российско-украинских переговоров в Стамбуле. Работа по обмену погибшими военными будет продолжаться, добавил Мединский.