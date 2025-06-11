Мединский: Москва обменяла 1212 тел бойцов ВСУ на 27 погибших российских военных

Мединский подтвердил обмен телами военных с Украиной по формуле «27 на 1212»

Москва получила 27 тел российских военных в ответ на передачу Киеву 1212 погибших бойцов ВСУ, подтвердил помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале . Ранее военкоры заявляли об обмене погибшими по формуле «27 на 1212».

Передача тел проводится в соответствии с договоренностями, заключенными во время российско-украинских переговоров в Стамбуле. По словам Мединского, Москва и Киев намерены продолжать работу по обмену погибшими военнослужащими.

«Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни», — написал политик.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Россия и Украина передали друг другу тела погибших армейцев по формуле «27 на 1212». По его словам, обмен состоялся в Брянской области.