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Военкор Коц: между РФ и Украиной состоялся обмен телами в формате «1212 на 27»

В Брянской области между Россией и Украиной состоялся обмен телами военнослужащих в формате «1212 на 27», сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Прямо сейчас в точке обмена перегружают трупы украинцев — 1212», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Военкор со ссылкой на источник добавил, что украинская сторона передала Москве 27 тел погибших российских военнослужащих.

На переговорах в Стамбуле 2 июня Россия предложила передать 6 тыс. тел идентифицированных военнослужащих ВСУ. А 7 июня Минобороны РФ констатировало срыв договоренностей по инициативе Киева. Украинские представители не вышли на контакт, сорвав гуманитарную акцию. Западные журналисты назвали преступлением и свинством отказ Киева принять тела погибших солдат.

Ранее Россия и Украина обменялись молодыми военнопленными. Минобороны РФ опубликовало видео с военнослужащими до 25 лет, которых вернули из украинского плена в результате обмена в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Москвой и Киевом в ходе переговоров в Стамбуле.