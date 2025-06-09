Россия и Украина обменялись молодыми военнопленными

Министерство обороны России опубликовало видео с молодыми русскими военнослужащими до 25 лет, которых вернули из украинского плена в результате обмена, сообщает «Царьград» .

На кадрах видно, как первая группа военных садится в автобус и радостно выкрикивает «Ура!».

В настоящее время освобожденные военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем они отправятся в Россию.

Обмен пленными состоялся 9 июня в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле. В качестве ответного шага Россия передала Украине аналогичную по численности группу захваченных в плен украинских солдат.