РИАМО - 3 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сделать бесплатный проезд на наземном общественном транспорте столицы в районе пожара в бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза». Бесплатный проезд будет организован до восстановления движения. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Кроме того, в этом районе увеличили число автобусов на ближайших маршрутах. Люди смогут быстро и комфортно добраться до необходимых мест.

Сейчас возле БЦ работает несколько экипажей дорожного патруля ЦОДД, сотрудники помогают регулировать движение в данном районе и информировать участников дорожного движения о путях объезда.

Из-за пожара все еще нет движения по ул. Горбунова и съездам на эту улицу с МКАД, а также со стороны Северо-Восточной хорды с улиц Молодогвардейской и Кубинка.

В настоящий момент открытое горение локализовано. Известно о двух пострадавших.

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Видео из внутренних помещений сгоревшего БЦ «Гранд Сетунь плаза»>>