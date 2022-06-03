РИАМО - 3 июн. Утром в пятницу перекрыли движение транспорта на улице Горбунова из-за возгорания в здании бизнес-центра, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Пожар произошел в здании «Гранд Сетунь плаза». Горят первые четыре этажа. Пожару присвоен максимальный уровень сложности - 5. На месте работают оперативные службы города.
Автомобилистов попросили выбирать пути объезда из-за прибывающей пожарной и спасательной техники.
Ранее в соцсетях опубликовали видео с места возгорания. На нем видно, как из здания БЦ вырываются черные клубы дыма.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии