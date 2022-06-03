РИАМО - 3 июн. Два человека пострадали в результате возгорания в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, спасено 11 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Пожар в 8-этажном здании бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» произошел утром в пятницу. Общая площадь возгорания составляет 1,1 тыс. кв. м.

По предварительным данным, при пожаре пострадали 2 человека, 11 человек спасли с помощью спецустройств. Всего было эвакуировано 120 граждан.

«Сейчас идет проверка, в здании могут находиться заблокированные люди», — сообщили в пресс-службе.

В тушении принимают участие свыше 340 человек и порядка 100 единиц техники. Также задействованы 3 вертолета Ка-32 МЧС.

Ранее СМИ сообщали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

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Пожар в бизнес‑центре «Гранд Сетунь плаза». ВИДЕО>>