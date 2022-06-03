РИАМО - 3 июн. Причиной пожара, случившегося в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза», стало короткое замыкание, сообщает ТАСС.

«Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения», — сообщили в штабе пожаротушения.

Площадь возгорания в здании составляет 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен максимальный ранг сложности — пятый. Из здания уже спасены свыше 120 человек.

На место ЧП ранее приехали глава МЧС России Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.

В тушении возгорания задействованы 180 человек и 41 единица техники. Также к горящему зданию направили вертолеты Ка-32 МЧС.

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