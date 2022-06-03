Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» произошел утром 3 июня. Площадь возгорания в БЦ составила 1,1 тыс. кв. м., пострадали два человека.
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Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» произошел утром 3 июня. Площадь возгорания в БЦ составила 1,1 тыс. кв. м., пострадали два человека.
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