РИАМО - 3 июн. Спасателям удалось локализовать открытое горение в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар произошел утром в пятницу. Горели первые четыре этажа восьмиэтажного здания. Площадь пожара – 1,1 тыс. «квадратов».
По предварительным данным, пострадало два человека. Московский оперштаб также сообщил об одном госпитализированном в центр Склифосовского.
Из горящего здания эвакуировали 120 человек, спасли – 11. При этом в бизнес-центре могут находиться заблокированные люди, их поиск продолжается.
Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение направить 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи на место ЧП.
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