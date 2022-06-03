РИАМО - 3 июн. Люди могут быть заблокированы из-за огня в горящем бизнес центре «Гранд Сетунь плаза» на западе столицы, сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, посетителей в бизнес-центре не было. Из числа персонала здание покинули не все. На верхних этажах могут оставаться заблокированные огнем люди», – рассказал источник издания.

При этом пожару уже присвоили самый высокий ранг сложности – пятый. Огонь быстро распространяется из-за синтетических материалов отделки.

Пожар произошел утром в пятницу. Прокуратура столицы по данному факту проводит проверку.

Движение транспорта на ул. Горбунова перекрыто из-за возгорания. На месте пожара работают городские оперативные службы.

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Пожар в бизнес‑центре «Гранд Сетунь плаза». ВИДЕО>>