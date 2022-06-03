РИАМО - 3 июн. Московская прокуратура организовала проверку в связи с крупным возгоранием в здании бизнес-центра, расположенного на ул. Горбунова, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар случился утром в пятницу. Огонь распространился на четыре этажа здания. Из бизнес-центра эвакуируют людей.

В ходе организованной проверки планируется дать оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то выявят основания.

На месте ЧП находится Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов.

Также движение транспорта на ул. Горбунова перекрыто из-за возгорания. На месте пожара работают оперативные службы мегаполиса.

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