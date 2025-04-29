«Фольксваген банк Рус» официально переименовали в Пихта-банк

Согласно данным единого государственного реестра, 28 апреля «Фольксваген банк Рус» сменил название на «Пихта банк», об этом сообщает Frank Media .

Структура собственности кредитного учреждения состоит из 45% акций, которые принадлежат банкиру, совладельцу Экспобанка Игорю Киму, 45% акций компании «Экспомобилити», которая владеет контрольным пакетом в 55%.

Ким купил филиал концерна Volkswagen в России в начале 2024 года. За последние два года бизнесмен значительно расширил свое присутствие на российском рынке, скупая активы иностранных компаний, покидающих страну — от производственных предприятий до финансовых организаций.

Приобретенный им «Фольксваген банк Рус» представлял собой небольшую кэптивную структуру с минимальной банковской активностью. К 2025 году финансовое положение банка характеризовалось практически равными показателями активов и капитала — около 24 миллиардов рублей.

Согласно информации, распространенной в середине 2024 года, финансовое учреждение, ранее известное как «Эйч-эс-би-си банк» и являвшееся частью соответствующей международной банковской группы, сменило свое название на «Хвоя банк». Ребрендинг был официально объявлен в июле 2024 года.