Мэр Туймазы в Башкирии отчитался о ямочном ремонте на фоне подставных работ

В Башкирии мэр города Туймазы Эдуард Рахматуллин попал в скандальную ситуацию, когда участвовал в съемках репортажа для местного телеканала. В эфире градоначальник рассказал о том, что специалисты приступили к ямочному ремонту, но в это же время мимо проходил мужчина, который снял, как рабочие для кадра водили лопатой по асфальту, пишет SHOT .

В сюжете ведущий телеканала обратился с вопросом к Рахматуллину о том, для чего на одну из улиц Туймазы пригнали несколько единиц спецтехники. Мэр города рассказал, что с начала апреля в населенном пункте ведется ямочный ремонт проезжей части. При этом на заднем фоне в ролике было видно, как рабочие действительно что-то делали, но из-за удаленности и размытой картинки зрители не смогли бы рассмотреть, какие именно действия выполнялись.

Позднее выяснилось, что работы были подставными. Очевидец снял видео со стороны и показал, как обстановка обстояла на самом деле.

«Я думал, реально дорогу делают. Смотрю, лопатой по асфальту просто проходят. Вон они, работают. А знаете, зачем? Вон, на старом асфальте катаются. Вон там камера стоит», — сказал за кадром автор видео и показал, как мэр Рахматуллин записывает отчет для местного телевидения.

На момент публикации заметки администрация Туймазы на официальном сайте никак не прокомментировала случившееся.