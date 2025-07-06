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В Пулково ограничили вход пассажиров в здание аэровокзала

Вечером 6 июля в аэропорту Пулково в Петербурге ограничили вход в пассажирский терминал, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

В здание аэровокзала допускают только тех, у кого есть билеты на вылетающие рейсы.

«Уважаемые пассажиры, встречающие и провожающие! Проход в терминал временно ограничен. Допуск в аэровокзал будет осуществляться только по билетам», —говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщало, что в течение суток над Ленобластью были ликвидированы три вражеских объекта. Из-за воздушной атаки Росавиация приостанавливала работу петербургского аэропорта Пулково.