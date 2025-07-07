Число жертв наводнений в Техасе увеличилось до 80 человек

Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось как минимум до 80 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее сообщалось о минимум 68 погибших.

«Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с наводнением», — говорится в сообщении.

Больше всего погибших зафиксировано в округе Керр — там подтверждена смерть минимум 68 человек.

Спасатели до сих пор ищут 27 детей, которые находились в христианском лагере для девочек «Мистик» в округе Керр. Их считают пропавшими без вести.

Президент США Дональд Трамп уже назвал трагедию «шокирующей», пообещав федеральную помощь. Однако для семей пропавших девочек из церковного лагеря каждый час ожидания становится пыткой — спасатели буквально борются со временем, пока бушующая вода продолжает подниматься, говорится в статье.