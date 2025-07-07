7 июля в России отметят праздник Иван Купала

7 июля славянские народы отмечают Иванов день или праздник Иван Купала. Он совпадает с Рождеством Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

В этот день проводят особые купальские обряды. Например, собирают цветы, травы, плетут венки, украшают с помощью зелени постройки, разводят костры, сжигают чучело, прыгают через костер, обливаются водой, гадают.

Праздник Иван Купала славяне воспринимали, как праздник Солнца, зеленого покоса и зрелости. Во времена, когда было распространено язычество, выпадал на даты летнего солнцестояния.

Во время праздника люди вешали перевязки из цветов. На голову плели венки из трав. Также они устраивали хороводы и пели песни.

Еще в эти дни разводили костры и прыгали через них. Купальские праздники проводили в период распространенности язычества в честь Бога Солнца.