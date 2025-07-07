У берегов Йемена повреждено греческое судно

У берегов йеменского порта Ходейда атаковали греческий сухогруз, шедший под флагом Либерии. Он получил повреждения и дал течь, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что члены экипажа покинули судно и находятся в ожидании помощи.

В нападении участвовали несколько судов, с которых был открыт огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Был открыт ответный огонь.

По словам источников, по сухогрузу ударили морские беспилотники.

Ранее сообщалось, что китайское судно село на мель вблизи Сахалина из-за шторма. Ситуацию вдоль береговой линии держат на контроле, в том числе в МЧС России. В регионе в связи с ситуацией ввели режим ЧС местного значения.